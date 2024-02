« Seul comme toi », le nouveau podcast original de Blast / Ep 1 : Camille, la femme qui flotte

« On est tous seuls. Sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L’idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes. Ou du moins de les faire entendre. L’idée c’est d’être seul ensemble ». Blast lance son nouveau podcast original « Seul comme toi », porté par l'écrivaine Loulou Robert qui pose son regard sensible et ses mots sur des solitudes singulières. Pour ce premier épisode, Loulou Robert part à la rencontre de Camille, une femme mariée de 54 ans qui, malgré son mari et ses deux enfants, se sent profondément inutile. Un épisode sera disponible toutes les deux semaines.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste / Morgane Sabouret