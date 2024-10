Violence sexiste, misogynie et nombrilisme dans le cinéma français : l’autre héritage de la nouvelle vague

Le livre de Geneviève Sellier, « Le culte de l’auteur, les dérives du cinéma français », recense et analyse les peu ragoutants particularismes du cinéma français révélés de manière frappante par les témoignages de Judith Godrèche et d’autres avant elle. Un véritable système qui, depuis le début des années 60, permet à des cinéastes mâles de produire à la chaine des œuvres de plus en plus sexistes et d’un narcissisme poisseux, le plus souvent totalement déconnectées des réalités sociales, le tout sous les applaudissements extatiques de la « critique cinéphilique ». Le poids de la politique des auteurs inventée par les Cahiers du cinéma et François Truffaut y est pour beaucoup.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon