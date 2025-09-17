À l’« ultragauche », un indic de police démasqué

Juste avant la mobilisation du 10 septembre, des militants radicaux ont démasqué un informateur des services de renseignement qui sévissait depuis plus de trois ans. Dans son téléphone : plus de 1 000 conversations avec cinq policiers différents. Présent dans de nombreuses mobilisations, il a permis l’identification et la localisation de nombreux militants. Alertée, la mouvance radicale s’interroge sur les conséquences de cette infiltration.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret