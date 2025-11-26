« Dernier passage » : à la frontière polono-biélorusse, immersion dans le coffre d'une Jeep

À Białowieża, au cœur d’une forêt marquée par les cris, les barbelés et le mur, des gardes-frontières interceptent un jeune migrant, l’enferment dans le coffre de leur véhicule, et semblent déterminés à le renvoyer sans laisser trace d’une demande d’asile. Face à cette violence silencieuse, Grupa Granica et des activistes locaux se mobilisent, filment, documentent, et engagent un juriste spécialisé pour forcer l’État à respecter le droit et protéger une vie. Une immersion au plus près d’une frontière où la bureaucratie n'est plus qu'un arbitraire, deuxième épisode de notre podcast original « Dernier passage ».
