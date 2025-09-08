Comment Bernard Arnault et les ultrariches échappent à l’impôt

Les milliardaires français sont-ils des contribuables comme les autres ? Y a-t-il une équité dans la taxation du grand capital ? Pourquoi l’État ne parvient toujours pas à imposer une taxe sur les bénéfices ou les chiffres d’affaires des super riches ? À l’heure où le gouvernement Bayrou vient de tomber pour entre autres griefs l’injustice fiscale si mal vécue par les français, retour sur les lieux du crime financier où les plus fortunés - la famille Arnault en tête de gondole - ne sont taxés qu’à hauteur de 0,1% sur leur patrimoine. Une hérésie légale racontée calculette à l'appui.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon