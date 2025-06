Coupe du monde de Slam : une plongée dans le cercle des poètes retrouvés

Il en faut du souffle pour gravir la montée de la rue Lacroix menant à l’église protestante de Belleville. Mais il en faut davantage pour les poètes et poétesses venus faire briller leurs vers durant la dix-neuvième édition du Grand Poetry Slam. Une coupe du monde unique en son genre, fondée il y a plus de 20 ans par « Pilote le Hot », un personnage haut en couleurs. Le responsable de ce joyeux chaos fait partie des pionniers de cet art lyrique. C’est au milieu des années 1990, et bien avant l'émergence du rap et la popularité qu’il connaît aujourd’hui, que « Pilote » s’est découvert cette passion. Un précurseur à la croisée des mondes et des siècles, entre les rimes de Baudelaire et celles du Suprême NTM.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon