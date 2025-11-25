Dans les Pyrénées-Orientales, bientôt un maire pétainiste ?

Dans la petite ville d’Elne, près de Perpignan, un ancien du Parti nationaliste français, d’obédience pétainiste et antisémite, se présente aux prochaines élections municipales. Avec de bonnes chances de l’emporter. Le candidat, Steve Fortel, dit n’avoir frayé que quelques mois avec la mouvance ultranationaliste. Mais des éléments recueillis par Blast laissent penser qu’il en a été proche pendant une dizaine d’années, et jusqu’à très récemment.
