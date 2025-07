Extrême droite : le procès qui révèle tentation terroriste et racisme aveugle

Un procès hors normes s'est achevé ce 28 juin : celui de la plus importante organisation terroriste d’ultradroite jugée en France depuis les années 80. Action des forces opérationnelles, c’est son nom, a compté jusqu'à une centaine de membres, dont 16 étaient poursuivis. Ces groupes de plus en plus structurés se « professionnalisent » et recrutent des adeptes à partir d'une doctrine « accélérationniste ». Un fatras idéologique qui séduit de plus en plus à l’extrême droite.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon