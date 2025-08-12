Géopolitique profonde : l'alliance de la Russie et des conspis

En trainant à une soirée organisée par le site conspirationniste « Géopolitique profonde », notre journaliste tire un fil qui le mène assez vite vers la Russie, rejoignant ici les inquiétudes de nombreux signalements du renseignement militaire qui voit en la Russie une « menace durable » pour l’Union européenne et en particulier la France. Moscou mène une bataille acharnée sur le front de l’information et dispose de relais médiatiques et de propagandistes actifs et zélés. Décryptage d’une offensive où l’extrême droite attend son heure et compte les points en s’appuyant sur la complosphère.
Thibault Inglebert