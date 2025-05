Israël/Cisjordanie : les bulldozers de la honte détruisent tout sur leur passage

En Cisjordanie occupée, la démolition des maisons d'habitants palestiniens est une arme de plus en plus utilisée par Israël pour étendre ses colonies. Depuis janvier et la levée des sanctions américaines contre des colons, l'annexion de la « zone C » suit son cours. Nombre d'ONG dénoncent un nettoyage ethnique et chaque démolition s’opère sous la protection de l'armée.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon