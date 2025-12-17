Joyeux Noël !

S’inspirant d’articles scientifiques, de nouvelles modes en vogue sur les réseaux, du progrès des recherches en neurochimie et des rêves exprimés par son entourage, Loulou Robert pousse la réalité un peu plus loin que prévu dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés de plus en plus médicamenteuses, amnésiques et cherchant le bonheur à tout prix. Dans cet épisode, Ferdinand fête Noël en famille. Ou presque.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon