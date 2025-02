Mayotte : derrière le cyclone, la faillite de l’État

Après la catastrophe du 14 décembre, la situation d’urgence sanitaire et sociale de Mayotte atteint son paroxysme. Les racines de cette tragédie sont à rechercher plus loin, et notamment dans l’inactivité politique du gouvernement, dont le plan stratégique établi en 2018 et les opérations « Wuambushu » n’ont rien réglé. Entre multiples effets d’annonce non aboutis – le second hôpital de l’île, promis à Combani depuis 2018, n’a toujours pas vu le jour – et abandon acté par les autorités, retour sur une faillite d’État. Nous publions, avec leur aimable accord, cet article initialement paru sur le site « Le vent se lève ».

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon