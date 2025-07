L’A69 est à « l’épicentre de la distorsion démocratique »

Le chantier de l’A69 est un condensé de la dérive illibérale de la démocratie française. La confrontation entre des pouvoirs publics alliés au secteur privé et les populations massivement opposées à l’autoroute entre Castres et Toulouse illustre la confiscation de la démocratie par l’autoritarisme d’élus en connivence avec les entreprises locales et nationales. Interview et réflexion avec Laurent Fonbaustier, docteur en droit public et spécialiste de l’environnement.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret