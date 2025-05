#Metoo de la marine marchande : agressions sexuelles en haute mer

Dans la marine, le voile sur l’entre-soi masculin et une culture toxique aussi ancienne qu'ancrée se lève timidement. La semaine dernière, au terme de deux jours de débats au tribunal judiciaire de Brest, le parquet a requis de la prison avec sursis et des amendes contre deux officiers, leurs ex-employeur et ex-directeur, pour harcèlement, agression sexuelle et discrimination. Blast a embarqué à bord d’une profession aux mythes virilistes et navigué dans les eaux troubles du sexisme maritime.

