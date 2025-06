« Soldier Blue » de Ralph Nelson : le génocide, et comment le voir

Dans la veine des westerns remettant en question le récit mythique de la conquête de l’Ouest fait de gentils cowboys et de très méchants indiens, « Little big man » ou « Un homme nommé cheval » ont fait leur trou dans l’histoire officielle du cinéma. Également sorti en 1970, « Soldier Blue » est bien moins célèbre, et pourtant. Radicalement politique et d’une incroyable violence, le film de Ralph Nelson va bien au-delà de la dénonciation confortable de tel ou tel épisode honteux de l’histoire américaine. Il dépeint avec précision l’idéologie colonialiste à l’œuvre et son aboutissement : l’extermination méthodique d’une population entière. Plus de cinquante ans après, « Soldier Blue » résonne cruellement avec les massacres de Gaza, et la difficulté de certains à les nommer et les voir pour ce qu’ils sont.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon