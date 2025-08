Mort à crédit : portrait d’Alice liquidatrice douce et professionnelle

S’inspirant d’articles de presse ou de vidéos en vogue sur les réseaux, Loulou Robert pousse la réalité un tout petit peu plus loin dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés mangées par le capitalisme financier et le technofascisme. Ici, le monde des assurances, du crédit obsèques, des sdf qui sont de plus en plus rejetés et que certains aimeraient voir disparaître.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret