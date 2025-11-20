Une commission d’enquête contre la gauche et la Palestine

Après les plateaux télé et les librairies, le bashing anti-LFI s’invite au sein des commissions parlementaires. Initiée par Laurent Wauquiez et le groupe Droite Républicaine, la commission consacrée aux « les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste » a ouvert ses travaux le 7 octobre. Dès le départ, l’objectif était explicite : jeter l’anathème sur La France insoumise en l’accusant notamment de comploter avec des forces occultes qui s’activeraient dans l’ombre à « saper les fondements de la République ». Approximations, accusations calomnieuses : la droite et l’extrême droite s’en donnent à cœur joie, avec le soutien de la Macronie. Compte rendu pestilentiel.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon