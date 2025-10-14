Umm al-Khair : un village palestinien au bord de l’effacement par Israël

En juillet dernier, le colon-terroriste israélien Yinon Levi tuait d’une balle dans la poitrine le militant pacifiste palestinien Awdah Hathaleen, consultant pour le documentaire No Other Land, dans le village d’Umm al-Khair, au sud d’Hébron en Cisjordanie occupée. C’est désormais toute la famille Hathaleen qui se retrouve menacée après avoir reçu des autorités israéliennes des avis d’ordres de démolition tandis que l’hiver approche à grands pas. Dans le même temps, des colons et des soldats, armés jusqu’aux dents, rôdent autour des maisons et harcèlent petits et grands en toute impunité, avec une froideur dénuée de toute empathie. Le village est pétrifié.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon