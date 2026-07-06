À la Cité internationale universitaire, les défilés de mode s’enchaînent sur fond de malaise étudiant

Une énorme cascade d’eau, des mannequins qui évoluent sur un sol ensablé, le tout pendant la journée la plus chaude jamais enregistrée en France : le dernier défilé Louis Vuitton, le 23 juin, a viré au scandale. Dans les coulisses de la Cité internationale universitaire, lieu d’accueil de l’événement, les étudiants protestent contre des décisions unilatérales prises par la direction. Une manifestation de contestation est prévue ce 8 juillet, jour d’un nouveau défilé.
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Margaux Simon