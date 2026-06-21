Amendes discriminatoires : comment la police endette la jeunesse racisée

Dans un rapport publié ce 17 juin, Human Rights Watch, (RE)CLAIM et la Maison Communautaire pour un Développement Solidaire (MCDS) mettent en lumière un phénomène systémique d’amendes abusives et répétées. Racistes, ces multi-verbalisations ciblent les garçons et jeunes hommes perçus comme Noirs ou Arabes, souvent verbalisés pour de prétendus troubles à la tranquillité publique - faits qu’ils n’ont parfois même pas pu commettre. Dans ce focus, Omer Mas Capitolin, travailleur social, nous explique comment l’accumulation de ces verbalisations entraîne parfois des dettes pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, causant d’énormes difficultés financières pour les jeunes concernés et leur famille, et les excluant de la vie sociale. Un véritable système de harcèlement raciste, et de mise à l’écart de l’espace public.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon