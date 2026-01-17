À Mayotte, de graves violences policières passées sous silence

En juillet dernier, deux incidents graves ont impliqué la Police aux frontières à Mayotte : un homme blessé par balle dans le dos et une embarcation clandestine retournée dans le lagon après un choc avec un patrouilleur. Dans les deux cas, la version officielle tranche avec celle des victimes. Et si des enquêtes préliminaires ont été ouvertes, tout laisse à penser que ces affaires seront enterrées. Blast a investigué sur place : les conclusions sont accablantes pour les autorités.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon