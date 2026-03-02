Police : sommes-nous déjà en pleine dystopie ?

"Des blindés avec caméras à vision thermique, des drones, des grenades, une police en armure lourde. Cet arsenal ressemble à s'y méprendre à une dystopie. Et pourtant, cet arsenal, c'est celui du maintien de l'ordre en France aujourd'hui, en 2026. Un équipement qui va de pair avec des méthodes documentées et dénoncées par la FIDH et l'OMCT. En septembre 2025, ces ONG ont livré un rapport de 88 pages intitulé : “France : Démocratie en décrochage.” Elles y détaillent la répression grandissante à l'encontre de la société civile et la judiciarisation à tout crin du maintien de l'ordre. Un dossier accablant qui fait écho aux travaux du chercheur Sébastian Roché, spécialiste des questions liées à la police. Dans un article publié en 2024, il chiffre précisément les violences lors des manifestations contre les réformes des retraites en 2010 et 2023. Et la comparaison est sans appel : Des interpellations plus offensives, plus agressives, plus de confrontations physiques et un usage accru de certaines armes type LBD et grenades. Bref, une escalade de la violence considérable qui fait exploser le nombre de blessés. Dans une interview à Reporterre, le sociologue explique une exception française dont on se passerait bien. Selon lui, les seuls pays comparables sont les anciennes dictatures des pays du sud de l'Europe et les ex-pays communistes où la police autoritaire servait à imposer les choix de l'État. Résultat Conseil de l'Europe, ONU, Cour européenne des droits de l'homme ont successivement tiré la sonnette d'alarme depuis 2019. Les rappels à l'ordre se multiplient, mais l'escalade se poursuit. Au delà des rapports et des chiffres, certains veulent raconter les choses de manière différente, avoir un discours plus général sur le maintien de l'ordre en France, la police, les armes de la police. C'est le parti pris du duo d'artistes FleuryFontaine. Ces spécialistes de la 3D mettent en scène la répression policière à travers des œuvres vidéo et des installations. Pour cet épisode, nous aussi, on a voulu raconter autrement, en s'intéressant à ce que la science fiction a à nous dire du maintien de l'ordre et des figures d'autorité. Ensemble, on va démonter un appareil police / justice bien huilé, des lois programmées à l'exécution des peines automatisées en passant par l'investigation assistée par IA. Aujourd'hui, dans Planète B, on se demande : Mais que fait la police ?"

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret, Margaux Simon