Adèle Haenel censurée : à France Télévisions, la colère des salariés se heurte au silence de la direction

« L'État d'Israël commet un génocide en Palestine et la France est complice. » Il aura suffi qu'Adèle Haenel, comédienne et écrivaine, prononce ces mots lors de son passage dans l'émission La Grande Librairie pour que la direction de France Télévisions décide de supprimer le replay. En interne, une partie des salariés crie à la censure et dénonce un système du « deux poids, deux mesures ». La direction, elle, ne donne aucune explication, si ce n'est l'absence de contradictoire face à la prise de parole de la comédienne, invoquée pour justifier ce retrait. Un argument loin d'être convaincant.
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Margaux Simon