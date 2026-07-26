Infantino allié de Trump à Gaza : la FIFA au service du génocide

La Coupe du monde 2026 est finie. Ce que l’on en retient ? Une image, lors de la remise du trophée à l’Espagne : Gianni Infantino, président de la FIFA, collé à Donald Trump. Ce que l’on sait moins, c’est que leur complicité a un nom : Gaza. Depuis des mois, ces deux-là avancent en effet main dans la main sur un projet de « reconstruction » qui ressemble à une prise de pouvoir coloniale. Pendant qu'Israël bombarde et affame la population, Infantino signe des accords, sourit, pose aux côtés de Trump, et prête le football comme caution morale à l'opération. La FIFA, qui répète en boucle qu’elle reste « apolitique », semble ainsi avoir choisi son camp, et ce n’est pas celui des Palestiniens.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon