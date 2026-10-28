Alpha Rise : de l’« entraide citoyenne » à la création de milices d’extrême droite

« Pas de violence, pas de politique » : c’est la promesse d’Alpha Rise, influenceur fitness qui a lancé des groupes d’« entraide citoyenne » pour protéger les commerces des « casseurs ». Mais dans les canaux Telegram qu’il a créés, notre enquête révèle une tout autre réalité : des militants de groupuscules néonazis et identitaires, des policiers et d’anciens militaires, des photos d’armes, des insultes racistes et des appels à l’affrontement. Le 24 octobre, plusieurs de ces groupes ont agressé des manifestants à travers la France.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret