24 octobre : police et neo-fascistes, les liaisons dangereuses

Lyon, Rouen, Nancy, Dijon, Nice,enfre Montpellier Clermont-Ferrand,Tours : lors de la mobilisation du 24 octobre, dans une quinzaine de villes, des groupes d'extrême droite sont sortis dans les rues pour montrer les muscles et, officiellement, défendre les commentaires contre les casseurs. Mais ils ont surtout multiplié les intimidations et violences contre les manifestants. Plus inquiétant encore de nombreuses images montrent une passivité m, voire une complicité de la police.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon