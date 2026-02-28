Andrew Windsor : la chute de la Maison d’York

Arrêté et placé en garde à vue le 19 février comme le justiciable ordinaire qu’il est redevenu depuis que son frère, le roi Charles III, lui a récemment retiré ses titres, l’ex-prince et duc d’York Andrew Mountbatten Windsor, 66 ans, n’en finit plus de ternir, peut-être à jamais, la Couronne d’Angleterre. Compromis jusqu’au cou dans plusieurs pans de l’affaire Epstein, lui et son ex-épouse Sarah Ferguson ont également fait l’objet l’an dernier d’une bio dévastatrice, Entitled, qui a révélé l’ampleur des malversations et de la cupidité du couple. Depuis, Fergie a prudemment pris la poudre d’escampette tandis qu’Andrew, éjecté de force début février par Buckingham Palace de la somptueuse demeure qu’il occupait depuis vingt ans à Windsor, reste KO debout en attendant les prochains coups. Vous avez dit « shocking » ? Notre journaliste 100% british vous narre par le menu la sordide ballade d’Andrew et Fergie.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret