Quel rôle pour les émotions dans les résistances ?

Pourquoi certaines morts soulèvent-elles des foules ? Comment les émotions et les relations peuvent-elles devenir des formes de résistance ? La chercheuse Chowra Makaremi pose la question de la résistance affective dans son dernier essai "Résistances affectives" en interrogeant ce que les émotions font à la politique. Quel rôle politique peuvent jouer l'indignation, le deuil, la mémoire ou encore la joie et les liens ? Comment les émotions peuvent-elles faire partie de la résistance ? Réponse au micro de Salomé Saqué dans ce nouvel entretien pour Blast.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon