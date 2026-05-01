Antiterrorisme et extrême gauche : « l'affaire du 8 décembre » de retour devant la justice

Le procès en appel des prévenus arrêtés le 8 décembre 2020 s'ouvre ce lundi 4 mai. Il concerne huit personnes proches de la mouvance anarchiste, condamnées en décembre 2023 à de la prison ferme pour association de malfaiteurs terroriste, sur la base d'une enquête à charge et d'une interprétation discutable de surveillances de la DGSI. L'enjeu est important : la confirmation de leur condamnation créerait une jurisprudence étendant encore un peu plus le domaine de la lutte antiterroriste.
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Margaux Simon