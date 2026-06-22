Au Club Dial des médecines alternatives

L’entreprise Biosanté, qui attaque Blast en justice pour diffamation, vend des solutions alternatives à la médecine conventionnelle grâce à une technique qui n’est pas sans rappeler les grandes heures du Club Dial : ventes quasi-forcées, audacieuse utilisation de la législation et parcours de combattant pour se désabonner. Sur Google, le site croule sous les plaintes d’utilisateurs dénonçant une arnaque, notamment des personnes âgées ou vulnérables.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon