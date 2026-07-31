Au tribunal : trois ans de prison pour une erreur judiciaire (4)

Dans cette série en quatre épisodes, une femme s’accuse du meurtre de son voisin, un retraité aussi paisible qu’elle. Au juge d’instruction, elle a tout avoué : comment elle a étranglé la victime, comment elle a déplacé le corps, comment elle a nettoyé la scène de crime. Maintenant qu’elle a été acquittée pour la seconde et dernière fois, ce qu’il faut expliquer, c’est son étonnant parcours en détention pendant trois ans et demi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon