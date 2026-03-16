Au cœur de la guerre au Liban : « Ici, comme à Gaza, l’impunité est devenue la norme »

Depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah début mars, 1001 personnes, dont 118 enfants, ont été tuées par des bombardements israéliens au Liban. Avec plus d’un million de personnes, soit un quart de la population libanaise, déplacées, les civils se retrouvent au cœur d’une stratégie d’étranglement. Ils redoutent désormais un scénario similaire à celui de Gaza alors que des troupes israéliennes occupent plusieurs positions dans le sud Liban en vue d’une invasion terrestre.
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Alexandra Henry / Margaux Simon