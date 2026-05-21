Guerre au Liban : au coeur de la stratégie militaire d'invasion israélienne

Depuis le début de la guerre, plus de 3000 civils libanais ont été tués par Israël. Présentée comme une opération contre le Hezbollah, soutenu par l’Iran, cette guerre frappe pourtant bien au-delà des cibles militaires. Les bombardements touchent toute la population civile et s’accompagnent d’une invasion du sud du Liban par l’armée israélienne. Un conflit qui ravive des blessures profondes dans le pays et qui fait écho, par de nombreux aspects, à la situation vécue à Gaza. Un reportage de Yanis Mhamdi et Alexandra Henry.
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Margaux Simon