Corruption à Mayotte : un système en procès

Lundi 19 janvier s’est ouvert à Paris le procès du Syndicat des eaux de Mayotte. En cause : des pratiques de corruption généralisée, du « saucissonage » des marchés publics pour éviter toute transparence dans les appels d’offres au copinage dans l’attribution des contrats en passant par la confusion entre intérêts publics et privés. Un procès emblématique de la corruption endémique qui sévit à Mayotte, où les procès et les condamnations, notamment d’élus, se sont multipliées ces dernières années.
