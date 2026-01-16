De la CPI à Sarkozy et Le Pen : les juges français dans le viseur de Trump

L’ambassadeur américain à Paris a tenté de rencontrer Nicolas Sarkozy en prison. L’ancien président de la République a lui-même révélé l’information dans son dernier livre. Ce geste diplomatique, inédit dans ce contexte, alarme magistrats et juristes français. Ils y voient un nouvel épisode d’une stratégie plus large de l’administration Trump : contester, fragiliser ou dissuader l’action de juges européens lorsqu’ils poursuivent ou condamnent des alliés politiques de Washington, qu’ils soient israéliens, américains ou français.
