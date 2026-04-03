Des surveillants de la prison de Fresnes seront jugés pour leur responsabilité dans la mort d’un détenu

Le 28 février 2024, Wafik Haouaneb, 25 ans, est retrouvé pendu dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fresnes. Plusieurs détenus affirment qu’il a été frappé par des surveillants peu avant sa mort. Cinq agents seront jugés pour leur rôle cette nuit-là. L’affaire soulève une question cruciale : pourquoi les gardiens ont-ils mis de longues minutes à intervenir alors que le jeune homme était déjà pendu ? Et plus généralement : comment sont surveillés les détenus signalés comme suicidaires ?
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Morgane Sabouret / Margaux Simon