Au tribunal : l'homme qui insultait tout le monde sur Internet

Les gens qui laissent des commentaires sur Internet, qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Le 14 avril, dans la vingt-troisième chambre du tribunal correctionnel de Paris, il y en avait un. À longueur de journée, jusqu’à seize heures par jour, il insultait tout le monde sur Instagram ou sur Facebook : les célébrités, les journalistes, les hommes politiques, des organisations diverses. Jusqu’au jour où les policiers sont venus frapper à la porte de son logement insalubre.
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Morgane Sabouret