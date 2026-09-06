Do the Right Thing de Spike Lee : caniculisation des rapports sociaux entre dominés

« On a tous chaud ! Tous ! » clamait un ignare télévisuel en mai dernier. L’homme en question affirmait ainsi l’égalité de tous devant la canicule, avec le petit air satisfait et goguenard qui lui sert de signature depuis plusieurs années. Pourtant, l’inégalité devant la chaleur extrême est l’une des plus flagrantes, et de celles dont les conséquences sont les plus dramatiques. Pour preuve, les 6000 morts en excès dénombrés au sortir des deux premières vagues de chaleur de cet été 2026, et parmi eux, assez peu de milliardaires ou de millionnaires… La canicule, ses effets et ses victimes, le réalisateur américain Spike Lee en a fait un film en 1989. Son titre : Do the Right Thing. Comme tous les grands films politiques, il décrit avec une parfaite actualité une réalité que nous constatons aujourd’hui à l’échelle planétaire et à répétition : des assignés à résidence, entassés dans de minuscules espaces, subissent de plein fouet les effets d’un système chauffé à blanc.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret