Donald le renversant

Le « Trump Derangement Syndrome » (TDS) est l'expression favorite de Trump et de ses partisans pour désigner la prétendue maladie mentale de leurs adversaires, que l'on pourrait diagnostiquer tout aussi bien chez ses supporters les plus serviles. Cette épidémie imaginaire n'a toutefois pas encore gagné l'Europe et le reste du monde, où l'on souffre plutôt d'un « burn-out trumpien ». Un livre, best-seller aux États-Unis, décrit de l'intérieur le nouveau régime à l'œuvre à la Maison-Blanche.
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Margaux Simon