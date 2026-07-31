L’Expérience (2) : l’impuissance de Gérald

« L’Expérience a été votée par référendum. Elle est censée confronter le ou la candidate à ses mensonges. Pendant toute la durée de L’Expérience, il ou elle sera en immersion totale, n’aura aucunement conscience de se trouver dans une réalité virtuelle. L’IA choisit la situation. Personne n’en saura rien, pas de traces, pas d’images, seul le cobaye saura ce qu’il a vécu. Le but est de pousser les candidats dans leurs retranchements, de les faire évoluer vers plus d’honnêteté et d’empathie afin de recréer le lien de confiance entre le peuple et ses représentants. » Entre politique-fiction et science-fiction, une série de Loulou Robert. Dans ce deuxième épisode, le sujet de L’Expérience est un certain Gérald.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Patrice Killoffer avec Morgane Sabouret / Margaux Simon