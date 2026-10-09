Gaza : comment le génocide se poursuit un an après le « cessez-le-feu »

Un an après le « cessez-le-feu » du 10 octobre 2025, censé mettre fin à la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza en échange de la libération des otages israéliens, l’enclave a quitté les radars médiatiques. Comme si la situation y restait « difficile », mais que la « guerre » était terminée. Or témoignages et rapports l’établissent sans ambiguïté : le génocide se poursuit, et Israël continue de rayer de la carte la bande de Gaza et sa population.
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Margaux Simon