De Trump à Netanyahu : la Palestine au coeur de leurs défaites électorales

Quelle place tient aujourd’hui la question palestinienne dans le débat public ? En Israël, des élections législatives se sont tenues, les premières depuis le 7 octobre. Netanyahu et sa coalition sont arrivés en tête, mais sans la majorité : 53 sièges pour Netanyahu contre 48 pour le bloc de l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot. C’est ce dernier que le président israélien a chargé de former le prochain gouvernement, un revers pour Netanyahu. Mais ne nous y trompons pas : même si Netanyahu part, la colonisation et le génocide à Gaza ne s’arrêteront pas. De Netanyahu à l’opposition, tous veulent poursuivre la colonisation et nient le génocide à Gaza. Pourtant, les Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne ont voté en nombre pour les listes arabes, qui obtiennent 19 sièges. Un record. Non pas qu’ils espèrent un vrai changement, mais d’abord pour affirmer leur existence, et aussi pour tenter de chasser Netanyahu et ses alliés d’extrême droite. Un choix entre la peste et le choléra. Oui, ils en sont là. Parallèlement, les élections de mi-mandat ont eu lieu aux États-Unis. Là-bas, la question de Gaza, la guerre en Iran et le lien entre Trump et Netanyahu ont été de véritables enjeux électoraux. Les Républicains se sont fait laminer par les Démocrates, et notamment par leur aile gauche, qui a vu émerger de nouvelles figures : Abdul El-Sayed, élu sénateur du Michigan, Nithya Raman, élue maire de Los Angeles, ou encore Darializa Avila Chevalier, élue à la Chambre des représentants. Parmi leurs arguments : la fin du soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, qu’il soit financier ou sous forme de ventes d’armes. Une nouvelle séquence politique semble s’ouvrir en Occident, avec une jeunesse mobilisée, qui fait de la Palestine et du génocide une véritable boussole politique. Reste à voir si ce sera aussi le cas en France lors de la prochaine élection présidentielle Avec Muzna Shihabi, Nitzan Perelman, Ziad Majed et Sylvain Cypel.

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Morgane Sabouret / Margaux Simon