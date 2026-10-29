INFO BLAST – Ingérence étrangère : Vincent Bolloré finance la future agence de presse de Xenia Fedorova

Selon nos informations, Vincent Bolloré a versé plusieurs dizaines de milliers d’euros à Xenia Fedorova, et envisagerait de plus grosses sommes afin de lui permettre de monter une agence de presse qui concurrencerait l’AFP. Relais en France de la propagande du Kremlin, elle est visée depuis fin juillet par un arrêté d’expulsion. Elle aurait depuis séjourné à bord du yacht du milliardaire d’extrême droite, avant de gagner Dubaï. Au plus haut niveau de l’État, on s’inquiète d’ingérences étrangères.
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Margaux Simon