Judith Therpauve ou le crépuscule de l’information

Sorti en 1978 et souvent évoqué comme une œuvre de transition dans la filmographie de Patrice Chéreau, Judith Therpauve est surtout un diagnostic d’une lucidité désespérée sur le devenir de l’information après-guerre. Une méditation politique extraordinairement sombre sur la disparition d’une certaine idée de la presse et de la société tout entière. À travers la trajectoire d’une ancienne résistante qui tente de sauver un quotidien régional de la faillite, Patrice Chéreau filme l’effondrement d’un monde sous l’effet de la transmutation marchande dont Robert Hersant fut la plus emblématique figure en France.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon