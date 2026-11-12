Ce mercredi 18 novembre sort « Jupiter », un long-métrage qui s’inscrit dans le développement en France, sur le modèle hollywoodien, de récits sécuritaires et pro-OTAN, souvent en partenariat avec des institutions étatiques. On voit ainsi se multiplier films et séries qui veulent gonfler l’ego géopolitique français, glamouriser une politique étrangère paranoïaque et belliqueuse, et accessoirement justifier l’augmentation des dépenses militaires.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon