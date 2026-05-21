Kanye West, le retour du rappeur sociopathe

En dépit de multiples outrances racistes, sexistes et surtout antisémites (dont une chanson carrément intitulée « Heil Hitler »), Kanye West est de retour sur scène. À Los Angeles ou à Istanbul, il fait salle comble. Interdit en France, au Royaume-Uni, en Pologne, en Suisse et en Italie, le rappeur américain est autorisé pour l’instant à se produire aux Pays-Bas les 6 et 8 juin prochain. Mais peut-être les concerts n’auront-ils pas lieu. Et peut-être les gens désirant y assister prendront-ils le temps de questionner les valeurs morales qui les amènent à payer pour applaudir un sociopathe aux vues si viles.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon