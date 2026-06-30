Patrons : tous pourris ?

"Ça fait maintenant une saison entière de La débauche qu'on vous dépeint les patrons de manière négative, avec cette touche de mauvais esprit qui fait notre charme : colonisation, délocalisations, exploitations de la main d’œuvre à bas coût... On vous a montré comment la souffrance, la maladie, voire la mort de leurs employés ne comptent pas pour eux, tant que leur entreprise tourne, tant que ça rapporte. Alors on s'est dit que pour une fois, on allait être honnêtes un peu. Est-ce qu'après tout, il ne peut pas y avoir des bons patrons, des patrons de gauche même ! Des patrons utiles, soyons fous !" C'est l'heure de La Débauche, avec @Modiie & Lumi !
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info