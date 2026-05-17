L’anatomie du tri : quand la colonisation hiérarchise la douleur

Peut-on administrer un peuple comme on gère une base de données ? Loin des bilans comptables des médias occidentaux, ce texte examine l’ingénierie bureaucratique coloniale qui hiérarchise la souffrance palestinienne. Des tiroirs administratifs de Cisjordanie à la destruction industrielle de Gaza, l’occupation ne se contente pas de détruire les corps : elle cartographie les existences pour briser toute conscience collective. Une autopsie nécessaire de « L’Anatomie du tri », où l’ironie noire reste le dernier rempart face à l’effacement des visages.
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Margaux Simon