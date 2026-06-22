Gabriel Hagaï : juif, arabe, rabbin et antisioniste

Gabriel Hagaï est rabbin, spécialiste de la Torah, ancien professeur à l'Institut Catholique de Paris et herboriste dans le 20ème arrondissement de Paris. C'est aussi un rabbin décolonial qui milite pour la libération de la Palestine. Plus il est allé loin dans les textes hébraïques, plus il s'est éloigné d'Israël. C'est la Torah elle-même qui l'a amené là. Dans ce film, Gabriel nous parle de la Palestine, du génocide, mais aussi de la judéité originelle et profondément humaniste que le projet sioniste a dévoyée. D'une judéité d'étude, de diaspora, d'humanité. Un rabbin qui pleure pour les Palestiniens. Qui soigne une musulmane avec un rituel juif. Qui veut être enterré dans un cimetière musulman au Sénégal. Un juif comme un arabe. Un rabbin décolonial.
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Morgane Saboure