Les « débats » médiatiques, ou la machine à abrutir

De CNews à France Inter, en passant par BFMTV et LCI : les médias audiovisuels multiplient d’année en année les cases « débats ». Et ce en expliquant, sûrs d’eux, que ce serait là une des meilleures manières d’informer la population, d’autant plus à l’approche d’une élection présidentielle. Sans jamais admettre la conséquence réelle de ces grotesques mises en scène : installer, toujours davantage, l’extrême droite comme un interlocuteur légitime. Au prix d’un large nivellement intellectuel vers les abysses.
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Margaux Simon